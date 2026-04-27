Nel campionato di Serie D, il Follonica Gavorrano ha ottenuto una vittoria importante per mantenere viva la speranza di salvezza. La squadra, priva di tre titolari squalificati, ha battuto 3-1 lo Scandicci in una partita decisiva. La sfida si deciderà all’ultima giornata, lasciando ancora aperto il discorso sulla permanenza nel campionato. La vittoria rappresenta un segnale positivo per il futuro del club.

Si deciderà all’ultima giornata il destino del Follonica Gavorrano. Intanto la squadra mineraria, senza tre titolari squalificati, ha vinto 3-1 sul campo dello Scandicci una gara importante per rimanere in corsa per la salvezza diretta. Domenica si deciderà tutto, sarà o salvezza diretta o playout. Al 10’ lo Scandicci trova il vantaggio dopo un disimpegno errato di Drapelli, l’ex Arrighini di fronte a Tognetti non sbaglia e porta il parziale sull’1-0. Il vantaggio dello Scandicci dura 5 minuti, perché al 15’ arriva il pareggio del Follonica Gavorrano: ancora Bellini dalla bandierina trova Giordani, che di testa impatta bene e ristabilisce l’equilibrio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Vittoria carica di speranza. FolGav, bella risposta

Notizie correlate

Basket serie B | Pielle, Turchetto dopo il successo su Nocera: "Bella vittoria in un momento di ricostruzione"La Pielle Livorno è tornata al successo grazie al 76-67 maturato al PalaMacchia contro la Power Basket Nocera.

FolGav, vittoria per morale e classifica. Rinaldini: "Abbiamo fatto una grande gara"Era arrivato in settimana dal Prato per rinforzare la rosa del Follonica Gavorrano e si è trovato subito di fronte i suoi ex compagni.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Carica Angelana, Santarelli: Prendiamoci la serie D a Ponte San Giovanni; Savoia, il principe Emanuele Filiberto suona la carica; Olbia, Saggia suona la carica: La stagione si può salvare; Under 17 Serie A e B, Empoli show: 7-0 alla Juve Stabia e sorpasso in vetta al Girone C.

Serie D. Vittoria carica di speranza. FolGav, bella rispostaIl successo di Scandicci 3-1 lascia i minerari in zona playout. Tutto si deciderà . negli ultimi novanta minuti. sport.quotidiano.net

Carica Angelana, Santarelli: Prendiamoci la serie D a Ponte San GiovanniSicuramente è la partita più importante della mia gestione. Se a dirlo è Leonardo Santarelli, uno che da 18 ... msn.com

Fatti, numeri e curiosità della 34esima giornata di Serie A #SportMediaset - facebook.com facebook

Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +6 dal quinto posto x.com