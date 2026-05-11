Italia spaccata a metà | piogge e fresco al Nord sole e anche 30 gradi al Sud ma dura poco

L’Italia si presenta con condizioni meteo molto diverse tra le varie regioni. Al Nord si registrano piogge e temperature più fresche, mentre al Sud il cielo è prevalentemente soleggiato e le temperature salgono fino a circa 30 gradi. Queste condizioni si manterranno per l’11 maggio, anche se le previsioni indicano cambiamenti nel corso della settimana.

Piogge e instabilità al Nord e sole con temperature che sfiorano anche i 30 gradi al Sud. Sono queste le previsioni per la penisola per l'11 maggio, ma il meteo si evolverà durante la settimana. Da lunedì a mercoledì Sull'Italia, come riporta 3bmeteo, si fanno ancora sentire gli effetti.🔗 Leggi su Today.it

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