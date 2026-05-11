Italia-Francia Un asse vincente nonostante il contesto difficile

Da quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le aziende italiane e francesi continuano a collaborare attivamente, dimostrando una buona resistenza in un periodo caratterizzato da incertezze. Nonostante le difficoltà del momento, i due Paesi mantengono un rapporto di cooperazione che si rafforza nel tempo. Questa relazione viene confermata dai dati sulle attività commerciali e sugli accordi siglati tra le imprese di entrambe le nazioni, anche in un quadro di sfide globali.

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Le imprese italiane e francesi mostrano una buona capacità di tenuta anche in una fase di incertezza e puntano con decisione sulla cooperazione tra i due Paesi. La relazione economica bilaterale assume un ruolo sempre più concreto nel sostenere competitività e sviluppo. È quanto emerge dalla quarta edizione dell’ osservatorio Italia-Francia, realizzato dalla camera di commercio francese in Italia insieme a Ipsos e presentato a Milano presso Assolombarda. La ricerca, condotta su 200 aziende tra Italia e Francia, restituisce un quadro chiaro. Il mondo produttivo esprime fiducia nei propri risultati e nelle prospettive a medio termine: il 90% delle aziende italiane e l’83% di quelle francesi si dichiarano soddisfatte dell’andamento del business, mentre la maggioranza prevede stabilità o crescita nei prossimi anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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