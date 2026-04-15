Nonostante le tensioni internazionali degli ultimi mesi, in particolare riguardo all’Iran, il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Italia rimane stabile. Le relazioni tra i due paesi continuano a essere descritte come un asse solido, senza che gli ultimi sviluppi geopolitici abbiano causato rotture o crisi evidenti. La cooperazione tra le due nazioni si mantiene su livelli di normalità, anche di fronte alle tensioni globali.

Le tensioni internazionali degli ultimi mesi, soprattutto sull’Iran, non sono una sorpresa e non mettono in crisi il rapporto tra Stati Uniti e Italia. È il messaggio principale dell’analista americano James Jay Carafano, rilanciato da Il Riformista il 15 aprile 2026. Il punto centrale è semplice: i problemi esistono, ma l’alleanza resta solida. Iran e sicurezza: la linea americana. Per Carafano, le tensioni tra alleati fanno parte del gioco e non indicano una rottura. Sull’Iran, l’analista è netto: la linea di Trump ha ridotto la minaccia per l’Occidente, con possibili benefici anche per l’Europa. Una lettura che contrasta con le esitazioni europee, soprattutto sul piano energetico, dove scelte poco realistiche hanno reso il sistema più fragile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa-Italia, asse solido nonostante le tensioni globali

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