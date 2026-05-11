Ita vola in utile privatizzazione carta vincente

Il settore del trasporto aereo sta affrontando una fase di ripresa dopo i cali registrati negli ultimi anni, con alcune compagnie che hanno registrato utili nel primo trimestre. La crisi energetica globale ha inciso sui costi del carburante e sulle tariffe, influenzando le dinamiche di mercato. Nel frattempo, alcuni operatori stanno puntando sulla privatizzazione come strategia per migliorare le performance finanziarie e aumentare la competitività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La crisi energetica su scala globale sta avendo un notevole impatto nel mercato del traffico aereo. E questa sopraggiunta situazione ad alto coefficiente di complessità ha offuscato una bella notizia: il primo risultato netto positivo di ITA Airways dal giorno della sua nascita (209 milioni di euro). La notizia merita una riflessione sul significato che esprime il dato numerico. Stiamo parlando di una realtà nata sulle ceneri di Alitalia, la nostra compagnia di bandiera che da quel dì ha prodotto, di anno in anno, perdite sempre più consistenti ed enormi esborsi dello Stato, cioè del cittadinicontribuenti, per tentare di tenere in piedi quel che stava sprofondando tra sprechi ed errori strategici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ita vola in utile, privatizzazione carta vincente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. Tedeschi (e Giorgetti) riportano Ita in utileC’è voluto l’intervento dei tedeschi per far volare - davvero - quella che per anni è stata più una zavorra per i conti pubblici più che una... Argomenti più discussi: Ita vola in utile, privatizzazione carta vincente; SEA AEROPORTI DI MILANO: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2025 DI SEA S.p.A.; Fortinet vola a Wall Street dopo primo trimestre brillante; Swiss Re: vola l’utile nel primo trimestre, supera le attese.