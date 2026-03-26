Tedeschi e Giorgetti riportano Ita in utile

Gli investitori tedeschi e il ministro dell’Economia hanno annunciato che la compagnia aerea, ex Alitalia, ha registrato un utile di oltre 200 milioni di euro nel 2025, dopo essere stata ceduta a Lufthansa. La società, che aveva richiesto circa 15 miliardi di euro di fondi pubblici senza successo, si è ripresa grazie a questa operazione, portando a un risultato positivo dopo anni di perdite.

C’è voluto l’intervento dei tedeschi per far volare - davvero - quella che per anni è stata più una zavorra per i conti pubblici più che una compagnia aerea. E così, quasi senza tanto clamore né concessioni alla retorica finanziaria, l’ex Alitalia scopre l’utile. Miracolo? No, molto più banalmente una gestione corretta senza più intrusioni della politica e senza estremismi sindacali (come dimenticare gli anni di egemonia di «aquila selvaggia»?). Nel 2025 Ita Airways ha messo a segno un risultato netto positivo di 209 milioni di euro. Significa un miglioramento di 436 milioni rispetto all’anno prima. L’ultima volta che la compagnia aveva chiuso in attivo era stato il 1998. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Tuttosport – poi Pavlovic e Leao riportano Allegri a -10 dall’InterSuccesso in extremis per il Milan, che a Cremona risolve un match complicato dapprima con il colpo di testa vincente di Pavlovic a sbloccare le... È una Fermana a trazione spagnola. Guti e Carmona riportano il sorrisoFERMANA 2SANGIUSTESE 0 FERMANA (4-3-1-2): Blasizza; Scanagatta, Kieling (20’st Barellini), Rodriguez, Siculi; Barrasso (41’st Morelli), Marin, Lischi...