Nuove torri 5G in Italia cosa prevede l’accordo tra Fastweb + Vodafone e TIM

Fastweb, Vodafone e TIM hanno annunciato un accordo per la realizzazione di fino a 6.000 torri di rete in Italia. Questo progetto riguarda l’installazione di nuove infrastrutture per migliorare la copertura e lo sviluppo del 5G nel paese. Le aziende coinvolte hanno specificato che le torri saranno destinate a potenziare la rete mobile e a facilitare l’espansione tecnologica sul territorio nazionale.

Fastweb Vodafone e TIM pianificano fino a 6.000 torri ecco cosa cambia per la rete mobile e lo sviluppo del 5G in Italia. Fastweb + Vodafone e TIM hanno firmato un accordo non vincolante per la costruzione e gestione di nuove torri (infrastrutture passive) per la telefonia mobile in Italia, con la prospettiva di realizzare fino a 6.000 nuovi siti. L’iniziativa congiunta è finalizzata anche ad accelerare il roll-out nazionale del 5G. Il progetto. su Digital-News.it Fastweb Vodafone e TIM pianificano fino a 6.000 torri ecco cosa cambia per la rete mobile e lo sviluppo del 5G in Italia.. Fastweb + Vodafone e TIM hanno firmato un accordo non vincolante per la costruzione e gestione di nuove torri (infrastrutture passive) per la telefonia mobile in Italia, con la prospettiva di realizzare fino a 6. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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