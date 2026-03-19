Tim ha siglato un accordo con Fastweb e Vodafone per la realizzazione di oltre 6.000 torri 5G. L'intesa prevede la collaborazione tra le aziende per sviluppare infrastrutture di rete di nuova generazione. L'iniziativa riguarda la diffusione capillare della tecnologia 5G in tutto il territorio nazionale. La partnership si inserisce nel piano di espansione delle reti di ultima generazione delle compagnie coinvolte.

Strategia a tutto 5G. Tim punta forte sulla tecnologica di quinta generazione firmando un accordo con Fastweb+Vodafone. L’obiettivo dichiarato è quello di realizzare almeno 6.000 nuove torri 5G per incrementare la copertura nazionale e ridurre i costi industriali. L’intesa, ancora non vincolante, prevede la creazione di una joint venture partecipata in modo paritetico dai due gruppi. Cosa prevede la joint venture sulle torri 5G. Le torri realizzate nell’ambito della joint venture fra Tim e Fastweb+Vodafone saranno utilizzate in primis dalle aziende, ma il modello scelto è quello del cosiddetto “open access”. Le infrastrutture passive per telefonia mobile si potranno cioè affittare anche ad altri operatori, replicando uno schema già diffuso nei principali mercati europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tim, accordo con Fastweb+Vodafone per realizzare oltre 6mila torri 5G

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