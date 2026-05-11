Israele parenti e amici al funerale di un riservista ucciso in Libano

Lunedì si sono svolti i funerali a Petah Tikva, in Israele, per un riservista dell’IDF ucciso in Libano. Alla cerimonia hanno partecipato parenti, amici e commilitoni, che hanno reso omaggio alla persona deceduta. La cerimonia ha visto la presenza di persone vicine al militare, che si sono riunite per l’ultimo saluto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui