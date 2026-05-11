Israele parenti e amici al funerale di un riservista ucciso in Libano

Da lapresse.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì si sono svolti i funerali a Petah Tikva, in Israele, per un riservista dell’IDF ucciso in Libano. Alla cerimonia hanno partecipato parenti, amici e commilitoni, che hanno reso omaggio alla persona deceduta. La cerimonia ha visto la presenza di persone vicine al militare, che si sono riunite per l’ultimo saluto.

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Parenti, amici e commilitoni hanno dato l’ ultimo saluto a un riservista dell’Idf lunedì ai funerali a Petah Tikva in Israele. Alexander Glovanyov, 47 anni è stato colpito a morte domenica da un drone di Hezbollah al confine con il Libano. Lascia la moglie Marina e due figli. Hezbollah ha lanciato una nuova arma contro il nord di Israele nell’ultima ondata di combattimenti: piccoli droni controllati con cavi in fibra ottica dello spessore di un filo interdentale che eludono i sistemi di rilevamento elettronico. Glovanyov è il quinto soldato ucciso nel sud del paese dei Cedri da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah il 17 aprile, violato da entrambe la parti.🔗 Leggi su Lapresse.it

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