Ieri mattina, nella basilica di Santa Giustina a Padova, si è svolto il funerale di Alex Zanardi, con la presenza di amici, parenti e rappresentanti politici. In tanti si sono riuniti per rendere omaggio al campione, ricordandolo come figura capace di unire mondi diversi. La cerimonia ha visto la partecipazione di persone provenienti da varie zone, tutte unite nel rispetto verso una figura che ha lasciato un segno indelebile.

dall’inviato Bologna e gli amici di Castel Maggiore c’erano e ci saranno. C’erano al funerale di Alex Zanardi, ieri mattina nella basilica di Santa Giustina a Padova, e ci saranno per dare un segno concreto che sappia raccogliere l’eredità del campione capace di unire i mondi. Come il ponte del cuore che ieri ha collegato al luogo dell’ultimo saluto le terre in cui Zanardi è cresciuto con addosso il marchio dop della sua emilianità, quella generosità autoironica di chi sa fare sul serio perché non sempre si prende sul serio. Serissima è l’intenzione del sindaco Matteo Lepore, presente ieri con Alberto Tomba e Stefano Domenicali nella basilica padovana, in forma ufficiale dopo aver proclamato il lutto cittadino anche sotto le Due Torri: "Oggi (ieri, ndr) a Bologna è lutto cittadino per l’ultimo saluto ad Alex Zanardi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Zanardi. Amici, parenti, politici. In tantissimi al funerale: "Bologna ti ricorderà"

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