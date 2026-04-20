Andrea Sciorilli morto nel garage di casa a Vasto | il 21enne ucciso a coltellate interrogati amici e parenti

Un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage del condominio in cui abitava a Vasto. La vittima è stata colpita con almeno tre coltellate al torace. Sono stati ascoltati amici e parenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. La polizia sta conducendo indagini per stabilire l’identità dell’autore del delitto e eventuali motivazioni. La vicenda ha suscitato sgomento tra i residenti della zona.

Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio dove viveva a Vasto. Il giovane è stato ucciso con almeno tre coltellate al torace. Sul caso indagano i Carabinieri: interrogati parenti e amici. Tracce di sangue anche in casa, l'autopsia il 22 aprile. Si cerca l’arma del delitto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio Vasto, 21enne ucciso nel garage: Andrea Sciorilli trovato morto dai genitori, è giallo sull’aggressioneOmicidio Vasto oggi: Andrea Sciorilli ucciso nel garage di casa Un pomeriggio qualunque trasformato in tragedia a Vasto il 19 aprile. Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killerUna domenica pomeriggio di sangue ha sconvolto la città di Vasto, in provincia di Chieti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: E' Andrea Sciorilli il 22enne ritrovato morto nel garage della sua abitazione; Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer; Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. Ucciso a coltellate. Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto: «Sembra un'esecuzione». Chi era il 21enne trovato morto dal padre in garageAndrea Sciorilli, soli 21 anni, è stato trovato senza vita nel garage del condominio dove viveva con la famiglia, in una traversa della circonvallazione Histoniense a Vasto. Una scena ... leggo.it Andrea Sciorilli morto nel garage di casa a Vasto: il 21enne ucciso a coltellate, interrogati amici e parentiAndrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio dove viveva a Vasto. Il giovane è stato ucciso con almeno tre coltellate al torace. Sul caso indagano i Carabinieri: ... fanpage.it Il corpo di Andrea ritrovato a piedi nudi e con profonde ferite Il cadavere di Andrea Sciorilli è stato trovato scalzo e con ferite da arma da taglio all'interno dello stabile in cui viveva con la famiglia. Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nell - facebook.com facebook Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), in centro, nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Sul posto ci sono polizia, sanitari del 118 e cara x.com