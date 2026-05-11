Ispezioni sui pescherecci al largo di Palermo sequestrate cinque tonnellate di tonno rosso

Nell’ambito di un’operazione della guardia costiera contro la pesca illegale di tonno rosso, sono stati effettuati controlli sui pescherecci al largo di Palermo. Durante le ispezioni sono state sequestrate circa cinque tonnellate di tonno rosso e sono state comminate sanzioni per oltre diecimila euro. Diciannove esemplari di tonno sono stati ritirati a seguito delle verifiche effettuate nei giorni scorsi nella zona.

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