Ispezioni sui pescherecci al largo di Palermo sequestrate cinque tonnellate di tonno rosso
Nell’ambito di un’operazione della guardia costiera contro la pesca illegale di tonno rosso, sono stati effettuati controlli sui pescherecci al largo di Palermo. Durante le ispezioni sono state sequestrate circa cinque tonnellate di tonno rosso e sono state comminate sanzioni per oltre diecimila euro. Diciannove esemplari di tonno sono stati ritirati a seguito delle verifiche effettuate nei giorni scorsi nella zona.
Diciannove esemplari di tonno rosso sequestrati e oltre diecimila euro di sanzioni. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi nel Palermitano dalla guardia costiera nell’ambito di un’operazione di contrasto alla pesca illegale di thunnus thynnus, soprattutto in vista dell’arrivo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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