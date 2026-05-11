A Palermo, Trapani e Marsala, le forze della Guardia costiera hanno sequestrato 19 esemplari di tonno rosso, per un peso totale di circa cinque tonnellate. L’operazione ha portato al sequestro di questi pesci, senza ulteriori dettagli sull’origine o sulle modalità di cattura. Non sono stati resi noti eventuali provvedimenti nei confronti dei responsabili.

Sequestrati 19 esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di 5 tonnellate da parte degli uomini della Guardia costiera di Palermo, Trapani e Marsala. È l'esito delle ispezioni su furgoni adibiti al trasporto del pescato e su diverse unità da pesca attive in mare. Le irregolarità nella commercializzazione del pescato Accertate numerose irregolarità legate alla detenzione e alla commercializzazione del tonno rosso pescato. Al termine delle verifiche, gli uomini della Guardia costiera hanno proceduto al sequestro di 19 esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di oltre 5.050 chilogrammi, a bordo di un peschereccio fermato al largo di Palermo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tonno rosso, sequestrati a Palermo 19 esemplari per 5 tonnellate

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Argomenti più discussi: 200 chili di tonno rosso venduti prima del sequestro: sette già intossicati; Roma, pesce scaduto e senza tracciabilità: sequestrate oltre 5 tonnellate di prodotto ittico; Intossicazione da tonno rosso a Palermo, 7 in ospedale e uno in terapia intensiva: contaminazione da istamina; Intossicati dopo aver mangiato tonno, in 7 ricoverati in vari ospedali della città: uno è in terapia intensiva.

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