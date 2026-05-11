A Isernia, un'impresa edile è stata posta sotto sequestro a causa di infiltrazioni della camorra. Le autorità hanno identificato alcuni dei vertici aziendali che risultano strettamente collegati ai clan criminali. Durante le indagini, sono emersi dettagli sulle modalità con cui i soggetti coinvolti hanno influenzato le decisioni e la gestione dell’attività, integrandosi nelle dinamiche dell’impresa. L’operazione mira a chiarire le modalità di penetrazione delle organizzazioni criminali nel settore edilizio locale.

? Punti chiave Chi sono i vertici aziendali legati ai clan camorristici?. Come sono riusciti i criminali a condizionare la gestione dell'impresa?. Quali legami familiari hanno permesso l'infiltrazione nel settore edile?. Perché il Gruppo Interforze ha dovuto intervenire su questa società?.? In Breve Indagini Gruppo Interforze coinvolgono Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e DIA.. Legami familiari tra vertici aziendali e soggetti della malavita organizzata.. Intervento mira a proteggere la libera concorrenza nel settore edilizio provinciale.. Monitoraggio costante volto a prevenire distorsioni economiche nella provincia di Isernia.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, bloccata l’impresa edile: infiltrazioni della camorra

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