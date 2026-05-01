Infiltrazioni della camorra in Comune doppio ricorso su scioglimento e incandidabilità

Due ricorsi sono stati presentati al Consiglio di Stato e alla Corte d’Appello contro la decisione di confermare lo scioglimento del Comune di Caserta, accusato di aver subito infiltrazioni della camorra. Il Tar del Lazio aveva già disposto lo scioglimento, e ora le opposizioni cercano di ribaltare questa decisione. La vicenda riguarda le accuse di ingerenze criminali nelle amministrazioni locali e il procedimento giudiziario in corso.

Doppio ricorso al Consiglio di Stato e alla Corte d'Appello. Da un lato viene impugnato il provvedimento del Tar del Lazio che ha confermato lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune di Caserta. Dall'altro l’ex sindaco Carlo Marino, insieme all’ex vicesindaco Emiliano Casale e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Comune di Caserta, Tar Lazio conferma lo scioglimento per camorra: respinto il ricorso di Marino. Si vota a maggioIl Tar del Lazio respinge il ricorso dell'ex sindaco di Caserta Carlo Marino contro lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche disposto nel 2025... Il Tar conferma lo scioglimento del Comune di Caserta per camorraIl Tar del Lazio conferma lo scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Caserta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Camorra sugli appalti delle pulizie. Copma vittima di infiltrazione. Processo lampo per i vertici del clan; Infiltrazioni criminali, il Consiglio dei Ministri scioglie il Comune di Pagani: stop alle elezioni; Comune di Caserta sciolto per camorra: Togliere i parcheggi ai privati; Camorra, sciolti i consigli comunali di Pagani e Arienzo. Infiltrazioni della camorra, sciolti i Comuni di Pagani (Salerno) e Arienzo (Caserta)A meno di un mese dalle elezioni per il nuovo sindaco, un terremoto politico scuote due Comuni della Campania: si tratta di Pagani, nella provincia di Salerno e di Arienzo, nella provincia di Caserta, ... fanpage.it Dalle morti sul lavoro alle infiltrazioni della camorra in RivieraUn male subdolo, difficile da estirpare, che si annida nelle zone d’ombra del tessuto economico della Riviera di Rimini. C’è anche il tema della criminalità organizzata tra quelli sviscerati nella ... ilrestodelcarlino.it COPERTURA TRIBUNA CEREDA È quasi ultimata la posa della nuova copertura della tribuna del centro Sportivo Cereda. Insieme a questo intervento sistemeremo alcune annose questioni legate alle infiltrazioni di acqua, anche procedendo alla tinteg - facebook.com facebook Dal traffico di armi alle infiltrazioni della criminalità organizzata, affari sporchi e riciclaggio ruotano intorno a un cantiere navale strategico per lo Stato italiano, perché è lo strumento principale nei rapporti con la Libia e nel contenimento dei flussi di immigrati. # x.com