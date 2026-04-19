Maxi controllo dei carabinieri nel Casertano | arresti e denunce

Nel fine settimana tra il 18 e il 19 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno effettuato un ampio controllo nel territorio. Durante le operazioni, sono stati eseguiti numerosi controlli a persone e veicoli, con l’arresto di alcune persone e la denuncia di altre. Sono state sequestrate sostanze stupefacenti e beni di provenienza illecita, e sono stati verificati vari esercizi commerciali. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie impegnate in operazioni di prevenzione e repressione dei reati.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Caserta, nel fine settimana (notte tra il 18 e 19 aprile u.s.), nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa hanno arrestato due persone e denunciate in stato di libertà altre otto, nonché eseguito numerosi controlli su strada. In particolare i militari dell’Arma hanno eseguito due provvedimenti restrittivi. Una donna di 43 anni, originaria del Casertano, è stata arrestata in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare: il divieto di dimora è stato sostituito con la custodia in carcere a seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxi controllo dei carabinieri nel Casertano: arresti e denunce Notizie correlate Pasqua sotto controllo nel Casertano: raffica di verifiche, arresti e denunce. I carabinieri blindano il territorioServizio straordinario a largo raggio tra Caserta e hinterland: intensificati i presìdi in vista delle festività, eseguiti provvedimenti... Leggi anche: Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Movida sotto controllo, maxi operazione interforze: sanzioni per oltre 70mila euro; Movida Sicura: maxi-operazione interforze coordinata dalla Polizia di Stato; Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti; Armi in casa, scatta il maxi-controllo: migliaia di fucili e pistole sotto la lente - BresciaToday. Maxi controllo dei Carabinieri: arresti e denunce a CasertaI Carabinieri della Compagnia di Caserta, nel fine settimana (notte tra il 18 e 19 aprile u.s.), nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al ... napolivillage.com Blitz nei cantieri edili del Casertano: denunce e maxi multe per 15mila euroLa stretta delle forze dell'ordine sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non risparmia nemmeno i siti di interesse storico dell'Alto Casertano. Nella giornata ... cronachedellacampania.it ⭕ IL SETTORE RISCHIA IL COLLASSO. MA NEL CASERTANO NASCONO NUOVE AZIENDE - facebook.com facebook