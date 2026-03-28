Nella notte, i Carabinieri hanno condotto un’ampia operazione tra Ostia e l’area nord della provincia di Roma, impiegando un dispositivo rafforzato. Durante l’intervento, sono stati effettuati numerosi arresti e denunce, concentrandosi su attività di spaccio, illegalità e problematiche legate alla movida. L’operazione ha coinvolto diverse unità sul territorio, con l’obiettivo di contrastare pratiche illecite e mantenere l’ordine pubblico.

Operazione straordinaria sul litorale romano: nella notte i Carabinieri hanno eseguito un maxi blitz tra Ostia e l’area nord della provincia di Roma, con un dispositivo rafforzato contro spaccio, illegalità diffusa e criticità legate alla movida. L’attività, avviata nell’ambito delle direttive del Prefetto Lamberto Giannini, ha visto l’impiego di oltre cento militari e il supporto di reparti specializzati, tra cui unità cinofile, elicotteri, personale del NAS e le Aliquote di Pronto Intervento. I controlli hanno interessato i punti considerati più sensibili del territorio. Maxi blitz dei Carabinieri: 17 arresti e 42 denunce. Il bilancio dell’operazione indica 17 arresti per reati che comprendono lo spaccio di droga, il furto aggravato e l’esecuzione di misure cautelari già emesse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maxi blitz dei carabinieri nella notte: operazione a tappeto, decine di arresti e denunce

Articoli correlati

Cassinate, maxi-blitz dei Carabinieri nella notte: recuperata un'auto usata per i furti, fioccano denunce e ritiri di patenteUn fine settimana all'insegna della sicurezza e del controllo capillare del territorio quello appena trascorso nella bassa Ciociaria.

Maxi operazione dei carabinieri a Roma dal Colosseo alla Stazione Termini: 11 arresti e 17 denunce11 arresti e 17 denunce: è il risultato di una vasta operazione dei Carabinieri condotta ieri sera nelle aree monumentali e nei principali snodi...

Aggiornamenti e notizie su Maxi blitz dei carabinieri nella notte...

Temi più discussi: Giro di droga nel Messinese, sono 17 gli arresti: il blitz dei carabinieri in queste ore; CARABINIERI CASILINA: MAXI BLITZ ANTIDROGA, PRESIDIO E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ; 17 arresti per traffico di droga a Messina, le immagini della maxi operazione: 100 militari in azioni; Spaccio nei boschi. Maxi-blitz dei carabinieri.

Maxi blitz in un campo nomadi di Poggioreale degenera in momenti di alta tensione, il video dell'operazioneOperazione ad alto impatto dei Carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, a Poggioreale, Napoli. Il bilancio del blitz: 84 persone identificate, di cui 37 già note alle forze dell’ordine, un arr ... virgilio.it

Poggioreale: blitz dei Carabinieri nel campo di via del MacelloPoggioreale sotto scacco: maxi operazione dei Carabinieri in via del Macello. Arresti, denunce e 21 auto sequestrate tra tensioni e aggressioni. 2anews.it

Blitz della #Juve a Varsavia: la Gazzetta dello Sport conferma la missione per osservare Robert #Lewandowski Gli osservatori bianconeri hanno studiato dal vivo la condizione atletica del bomber durante la sfida della sua nazionale Il contratto in sca - facebook.com facebook

#Juventus, c'è il blitz per Lewandowski: cosa filtra sul futuro dell'attaccante del Barcellona calciomercato.com/liste/gazzetta… x.com