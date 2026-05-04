Nel fine settimana sull’isola sono stati effettuati controlli straordinari che hanno portato all’identificazione di oltre 500 persone e a verifiche su veicoli e strutture ricettive. Durante le operazioni sono state comminate sanzioni e presentate denunce, mentre un’operazione ha portato all’arresto di una persona per detenzione di droga. Le autorità hanno intensificato le verifiche per garantire la sicurezza nel territorio.

Identificate oltre 500 persone, controlli su veicoli e strutture ricettive: sanzioni e denunce nel weekend sull’isola. Nel fine settimana appena trascorso, la Questura di Napoli ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio sull’Isola di Ischia. In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, con la collaborazione di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno identificato 521 persone, controllato 213 veicoli e contestato 4 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni per un totale di 475 euro. Inoltre, una persona è stata tratta in arresto per detenzione....🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ischia, controlli straordinari: un arresto per droga

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