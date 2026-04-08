tregua usa iran i 10 punti del piano di teheran che hanno convinto trump

Nella notte, dopo ore di tensione, è stata raggiunta una tregua tra gli Stati Uniti e l’Iran, portando a un momento di calma nel mezzo di una situazione di alta tensione. Le parti hanno annunciato un accordo che ha messo fine temporaneamente alle ostilità, mentre il mondo osserva con attenzione gli sviluppi successivi. La notizia arriva in un momento di grande incertezza nella regione, con le notizie che si susseguono sulla stabilità del cessate il fuoco.

La tregua in Iran è scattata nella notte, dopo ore di tensione estrema e con il mondo sospeso sull’orlo di un’escalation militare. Il cessate il fuoco di due settimane, accettato da Donald Trump, nasce da una proposta avanzata da Teheran, che ha fornito la base per aprire i negoziati. Non una resa né un accordo definitivo, ma un passaggio intermedio che ha permesso di fermare i bombardamenti e riportare il confronto sul piano diplomatico. Il piano iraniano, articolato in dieci punti, rappresenta la piattaforma su cui si muoveranno le trattative nei prossimi giorni. Si tratta di richieste ampie e strutturate, che toccano i temi più delicati del conflitto: sicurezza, nucleare, sanzioni e presenza militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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