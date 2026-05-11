Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran restano alte, con il governo iraniano che afferma la disponibilità a negoziare solo se si tratta di un accordo equo. Nel frattempo, il presidente americano esprime rabbia per la situazione, mentre il rifiuto di Teheran a compromessi appare chiaro. La possibilità di un dialogo sembra ancora lontana, con entrambe le parti ferme sulle proprie posizioni.

Crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che i negoziati sono possibili, ma solo per un accordo giusto. Donald Trump rilancia, assicurando che manterrà la pressione su Teheran. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, pace lontana. Il rifiuto di Teheran, la rabbia di Trump

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