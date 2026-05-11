Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler riprendere le operazioni militari in Iran, affermando che otterranno una vittoria totale. La dichiarazione segue il rifiuto da parte della Repubblica Islamica di un piano statunitense in 14 punti proposto per una tregua nel conflitto. Anche la controproposta iraniana è stata respinta dall’amministrazione americana. Non ci sono altri dettagli sulle azioni che potrebbero seguire.

Le parole arrivano dopo che la Repubblica Islamica ha respinto il piano di Washington in 14 punti per raggiungere una tregua nel conflitto, presentando una controproposta anch'essa rifiutata dal tycoon. In perfetto stile bastone e carota, Trump ha tuttavia affermato che, al netto delle difficoltà, la soluzione diplomatica con Teheran "è ancora molto possibile". Questo nonostante la leadership del Paese sia "indegna" e ci siano dei "pazzi che vogliono continuare a combattere fino alla morte" “Il cessate il fuoco è in terapia intensiva, conuna possibilità di sopravvivere dell’1%“. Lo ha dichiarato il presidente statunitense,Donald Trump, parlando alla Casa Bianca della tregua con l’Iran.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump minaccia ripresa guerra: “Otterremo una vittoria totale”

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