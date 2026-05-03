Dopo che l’ex presidente ha rifiutato una proposta di accordo avanzata dall’Iran, il governo di Teheran ha dichiarato che la ripresa del conflitto è considerata “probabile”. La proposta, che riguardava questioni di sicurezza e relazioni internazionali, era stata presentata nelle settimane precedenti. Nel frattempo, l’ex presidente ha anche minacciato Cuba, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa presa di posizione.

All’indomani dell’altolà di Donald Trump alla nuova proposta di accordo avanzata da Teheran, l’Iran ha definito “probabile” la ripresa del conflitto. Gli Usa “non stanno rispettando alcuna promessa o accordo”, ha affermato il generale Mohammed Jafar Asadi, vice comandante di Khatam al-Anbiya, il comando congiunto delle forze armate iraniane, assicurando che “le forze armate sono pienamente preparate ad affrontare qualsiasi nuova avventura e follia americana”. Le proposte dell’Iran e le bocciature di Trump. Inizialmente l’Iran aveva proposto di riaprire lo Stretto di Hormuz e revocare il blocco navale, rinviando i colloqui sul nucleare a una fase successiva.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, per Teheran la ripresa della guerra è probabile. Trump boccia la proposta e minaccia Cuba

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