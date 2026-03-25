L’Iran respinge la proposta Usa | Non accetteremo nessun cessate il fuoco Israele aumenta i riservisti – La diretta

Dopo 26 giorni di conflitto nel Golfo, l’Iran ha rifiutato la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco, dichiarando che non accetteranno alcuna pausa nelle ostilità. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha richiamato riservisti e ha ripreso i bombardamenti su obiettivi a Teheran. Gli iraniani, invece, hanno colpito con droni un deposito di carburante in Kuwait.

Nel 26esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Idf è tornato a bombardare Teheran mentre gli iraniani hanno colpito un deposito di carburante in Kuwait con i droni. I pasdaran hanno annunciato di aver lanciato missili contro Israele e le basi Usa, mentre secondo i negoziatori Teheran sta facendo richieste irrealistiche per chiudere la guerra. Intanto proprio l’Iran deride Donald Trump: «Sta negoziando da solo». L’Iran sembra bocciare ogni ipotesi di negoziato. «I nemici hanno elencato le aspirazioni che non sono riusciti a realizzare con il loro attacco», ha dichiarato Elias Hazrati, presidente del Consiglio per l’informazione del governo, a quanto riportano i media iraniani. 🔗 Leggi su Open.online

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