Trump salva 8 prigioniere iraniane | Nessuna esecuzione ma Teheran smentisce Chi sono le manifestanti che dice di aver liberato

Otto donne iraniane coinvolte nelle proteste sono state recentemente liberate, secondo quanto affermato dall'ex presidente statunitense. Trump ha dichiarato di aver contribuito a questa operazione, affermando che nessuna di loro sarebbe stata giustiziata. Tuttavia, le autorità di Teheran hanno smentito questa versione, negando qualsiasi coinvolgimento straniero nelle liberazioni. Le donne liberate sono giovani e avevano partecipato alle proteste contro il governo iraniano.

Otto volti, otto storie. Giovani donne iraniane che «rischiavano» la condanna a morte per aver preso parte alle proteste in Iran, e per le quali Donald Trump ha chiesto e ottenuto la liberazione. O, almeno, è ciò che scrive il presidente statunitense su Truth. «Ottime notizie!», ha annunciato. «Sono appena stato informato che le otto manifestanti che avrebbero dovuto essere giustiziate questa sera in Iran non verranno più uccise». La rivendicazione di un successo che si intreccia, però, con la frustrazione per un conflitto che sembra sfuggirgli di mano proprio mentre ha fretta di chiuderlo per salvare le elezioni di metà mandato. «Quattro saranno rilasciate immediatamente, le altre saranno condannate a un mese di carcere.🔗 Leggi su Open.online

Donald Trump minaccia di far fuori l'Iran in una notte, Teheran chiede la fine della guerra

Notizie correlate

Chi è Ghalibaf, l’uomo forte di Teheran che potrebbe trattare con gli Usa (ma l’Iran smentisce)Il nome che emerge tra guerra e diplomazia Nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, un nome inizia a circolare con insistenza nei circuiti...

Il Pentagono smentisce Trump: “Nessuna indicazione che l’Iran volesse colpire le basi Usa in Medio Oriente”Nessuna informazione in mano alla Difesa americana indicava la possibilità di un attacco iraniano agli Stati Uniti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Trump 'salva' 8 prigioniere iraniane, 'non sono un fesso'; Trump salva 8 prigioniere iraniane, ma teme di imitare Obama: ecco perché; Trump salva 8 prigioniere iraniane: Nessuna esecuzione, ma Teheran smentisce. Chi sono le manifestanti che dice di aver liberato.

«Non c'è una scadenza tassativa, decide Trump sulla tregua» - facebook.com facebook

La magistratura iraniana ha dichiarato che le affermazioni del presidente Donald Trump, secondo cui l'Iran avrebbe annullato le esecuzioni di otto donne, si basavano su notizie false, aggiungendo che nessuna delle donne era effettivamente condannata a x.com