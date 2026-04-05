Trump svela il piano fallito per far cadere gli Ayatollah | Abbiamo mandato armi agli insorti ma se le sono tenute i curdi – Il video

Nell’inverno scorso, prima di avviare un intervento militare in Iran, gli Stati Uniti avrebbero inviato armi agli insorti impegnati nelle proteste contro il regime degli Ayatollah. Tuttavia, queste armi sarebbero rimaste nelle mani dei curdi, che non le avrebbero consegnate ai rivoltosi. La notizia è stata diffusa da un video in cui si ascoltano dichiarazioni del ex presidente. La strategia avrebbe fallito nel suo obiettivo di indebolire il governo iraniano.

Nell’inverno appena conclusosi, prima di decidersi ad attaccare militarmente l’Iran, gli Stati Uniti avrebbero tentato di far cadere il regime degli Ayatollah in un altro modo: armando gli insorti che manifestavano nelle piazze al grido di «Morte a Khamenei». Lo ha svelato lo stesso Donald Trump in una conversazione telefonica con il giornalista di Fox News Trey Yingst. Dalla fine di dicembre 2025 l’Iran è stato sconvolto da proteste partite dal bazar di Teheran e poi estesesi a macchia d’olio: la repressione impietosa del regime avrebbe fatto in poche settimane, dice ora il presidente Usa, «45mila morti» (la stima più alta fin qui circolata sui canali dell’opposizione era di 36. 🔗 Leggi su Open.online

Trump vuole usare i curdi per far cadere l’Iran, ma l’America li ha già traditi altre volteLe milizie curde iraniane avrebbero iniziato un’offensiva nel nord-ovest del Paese con l’obiettivo di scatenare un’insurrezione popolare.

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