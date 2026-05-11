Iran Teheran rifiuta il piano di Trump e fa una controproposta Il tycoon | Inappropriata

Il governo iraniano ha respinto il piano presentato dall’amministrazione statunitense e ha avanzato una propria proposta in risposta. Il presidente iraniano ha commentato che la Repubblica Islamica non giudica adeguato il piano proposto, definendo inadeguati gli approcci finora adottati. Lo scambio di posizioni si inserisce in un contesto di tensione tra Teheran e Washington, che prosegue senza segnali di de-escalation. Il confronto si svolge mentre le parti si confrontano su questioni di interesse strategico e diplomatico.

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L’Iranha respinto il piano statunitense in 14 punti per raggiungere una tregua nel conflitto. Lo riportaSky News, citando i media del Paese, secondo i quali accettare la proposta della Casa Bianca “avrebbe significato la sottomissione di Teheran alleeccessive richieste di Trump“. La televisione di StatoPress TVha inoltre annunciato che la Repubblica Islamica ha presentato a sua volta un progetto di pace, nel quale si sottolinea la necessità chegli Stati Uniti paghino riparazioni di guerrae viene riaffermatala sovranità dell’Iran sullo Stretto di Hormuz. Si chiede poi la fine delle sanzioni di Washington e il rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al Paese.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Teheran rifiuta il piano di Trump e fa una controproposta. Il tycoon: “Inappropriata” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz Notizie correlate L’Iran rifiuta il piano Usa ma reputa possibili i negoziati. Trump: "Lettera inappropriata"L’ Iran ha difeso la decisione di respingere la bozza di memorandum di intesa in 14 punti con gli Stati Uniti . Leggi anche: Iran, Teheran respinge il piano Usa. Trump: “Non mi piace la loro risposta, è inappropriata” – La diretta Argomenti più discussi: Iran, Trump riunisce i generali. Hegseth: Congresso disfattista; Iran dice no al piano Usa: Trump furioso con Teheran; Iran rifiuta proposta Usa, Trump: Ci prendono in giro da 47 anni; Iran. Washington davanti al bivio: guerra, sanzioni o nuovo negoziato. Donald Trump lancia un ultimatum all’ #Iran sul petrolio e avverte di un possibile collasso tecnico entro tre giorni a causa del blocco navale. Teheran rifiuta il negoziato nucleare e rafforza i contatti con la Russia. ift.tt/HtNW0Se x.com Un ufficiale militare iraniano dichiara che è probabile che la guerra con gli Stati Uniti riprenda mentre Trump non è soddisfatto della proposta di Teheran reddit