L' Iran risponde agli Usa ma non cede sul nucleare Trump | Inaccettabile ci prendono in giro ma non rideranno più

L'Iran ha risposto agli Stati Uniti senza modificare la propria posizione sul programma nucleare, mentre il governo americano ha commentato che il piano di pace proposto è inaccettabile, accusando di essere presunto inganno. Nel frattempo, l'Iran ha deciso di affidare al Pakistan il compito di mediare e trasmettere la propria risposta alle proposte statunitensi, mantenendo ferme le proprie posizioni sulla questione.

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L’Italia valuta l’invio di dragamine nello Stretto di Hormuz per contribuire alla sicurezza del traffico marittimo internazionale. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la "cessazione immediata della guerra" e il "ripristino della sicurezza marittima" nel Golfo Persico e nello strategico Stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Isna, gestita principalmente da studenti universitari. Secondo l'attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale. La consegna di questo documento è considerata uno sviluppo cruciale negli sforzi diplomatici in corso per stabilizzare le acque della regione e porre fine all'attuale conflitto militare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Iran risponde agli Usa, ma non cede sul nucleare. Trump: "Inaccettabile, ci prendono in giro ma non rideranno più" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra” Notizie correlate L'Iran agli Usa: una proposta per riaprire Hormuz, ma rinvio sul nucleareL'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in... L’Oman: intesa sul nucleare in Iran. Ma resta l’allerta per l’attacco UsaDopo una giornata di tensioni per il rischio dell’apertura di un nuovo fronte militare in Medio Oriente, è il ministro degli Esteri omanita, Badr... Argomenti più discussi: Trump sull’Iran: La loro proposta non mi soddisfa; TG5: Putin apre all'Europa, guerra quasi al termine Video; TG4: Ultim'ora del 10 maggio, ore 06.00 Video; Iran-Usa, è guerra nello Stretto di Hormuz: le accuse di Teheran a Trump.