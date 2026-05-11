Iran | rigettata la proposta di Teheran si muovono i cinesi

Da it.insideover.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo iraniano ha rifiutato una proposta di pace avanzata da Teheran, considerandola inaccettabile. Nel frattempo, la Cina ha iniziato a muoversi nel tentativo di favorire un dialogo tra le parti. La risposta statunitense alla posizione iraniana è stata di forte rifiuto, definendo la proposta come totalmente inaccettabile. La situazione rimane tesa, con i colloqui di pace ancora in bilico.

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“Totalmente inaccettabile”. La bocciatura di Trump della riposta iraniana alla proposta di pace americana non poteva essere più decisa e inquietante; né poteva essere diversa dal momento che, ricevuto il documento di Teheran, ha chiamato Netanyahu, che di pace non vuol sentir parlare tanto da dichiarare che “ la guerra con l’Iran non è finita “. Tornano ad addensarsi nubi oscure sull’incerto futuro, che nessuno può prevedere dal momento che dipende da due variabili impazzite: Trump e Netanyahu, che hanno i loro obiettivi all’orizzonte, ma nessuna strategia a lungo termine per raggiungerli, solo tattiche improvvisate. Tanto per dettagliare,...🔗 Leggi su It.insideover.com

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