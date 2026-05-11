Iran | rigettata la proposta di Teheran si muovono i cinesi

Il governo iraniano ha rifiutato una proposta di pace avanzata da Teheran, considerandola inaccettabile. Nel frattempo, la Cina ha iniziato a muoversi nel tentativo di favorire un dialogo tra le parti. La risposta statunitense alla posizione iraniana è stata di forte rifiuto, definendo la proposta come totalmente inaccettabile. La situazione rimane tesa, con i colloqui di pace ancora in bilico.

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