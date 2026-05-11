L'Iran ha respinto il piano proposto dagli Stati Uniti, definendolo una forma di sottomissione. La risposta è arrivata tramite comunicati ufficiali e messaggi sui social, mentre il presidente americano ha commentato la questione affermando che la proposta è inaccettabile e che ora il paese non riderà più. La situazione rimane tesa, senza segnali di compromessi imminenti tra le parti coinvolte.

La risposta dell’Iran è arrivata: no al piano Usa. Non è quella attesa da Donald Trump. Sul social Truth, il presidente americano l’ha definita «totalmente inaccettabile» e ha accusato Teheran di «aver fatto giochetti e preso in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo per 47 anni». L’avvertimento nei confronti della Repubblica islamica è stato netto. «Ci hanno fatto aspettare, hanno ucciso la nostra gente con le loro bombe lungo le strade, hanno sterminato 42mila manifestanti innocenti, ridendo del nostro Paese» ha tuonato il capo della Casa Bianca, ma ora «non rideranno più». Iran, no al piano Usa: «Sarebbe sottomissione» La reazione di Trump è stata una delle più dure delle ultime settimane.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, no al piano Usa: «Sarebbe sottomissione». Trump: «Inaccettabile, ora non rideranno più»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare”

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, Teheran apre agli Usa su Hormuz ma non sul nucleare. Trump: «Inaccettabile, ora non rideranno più»

L'Iran risponde agli Usa, ma non cede sul nucleare. Trump: "Inaccettabile, ci prendono in giro ma non rideranno più"L’Italia valuta l’invio di dragamine nello Stretto di Hormuz per contribuire alla sicurezza del traffico marittimo internazionale.

Argomenti più discussi: Iran, no al piano Usa: Sarebbe sottomissione. Trump: Inaccettabile, ora non rideranno più; Iran, la nuova minaccia di Trump. Il piano di Teheran in 14 punti; La risposta dell'Iran al piano Usa: 'Pronti ad aprire Hormuz ma nessun impegno sul nucleare' - LIVEBLOG; A Trump non è piaciuto come l’Iran ha risposto alla proposta di accordo degli Stati Uniti.

Trump esplode contro Teheran: Inaccettabile la risposta al piano di pace, l’Iran non riderà più x.com

Il piano di Trump per lo Stretto di Hormuz fallisce, lo spirito crolla, il GOP ridisegna le mappe congressuali: uno sguardo più vicino | Late Night with Seth Meyers reddit