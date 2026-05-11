Iran | ‘Nessuna interferenza europea nello Stretto di Hormuz

L’Iran ha dichiarato che non ci sarà interferenza europea nello Stretto di Hormuz, una zona strategica per il passaggio di petrolio. La presenza navale di alcuni paesi europei ha suscitato reazioni da parte di Teheran, che la considera una provocazione. Restano da capire quali effetti questa situazione potrebbe avere sui prezzi del petrolio e sulle relazioni tra Iran e le nazioni coinvolte.

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