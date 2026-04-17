Un’intesa tra paesi europei si sta consolidando sulla questione dello Stretto di Hormuz, dove l’Italia ha annunciato la disponibilità a inviare navi militari. La notizia arriva mentre le capitali europee discutono un’azione comune per garantire la libertà di navigazione nella zona, considerata strategica per il traffico di petrolio globale. Parigi ha confermato la volontà di unire gli sforzi diplomatici e militari in questa operazione.

Da Parigi arriva un messaggio di unità europeo sul fronte della battaglia diplomatica, e non solo, per la riapertura dello Stretto di Hormuz e la sua navigazione, fondamentale per l’approvvigionamento del petrolio in tutto il mondo. Nelle stesse ore in cui l’Iran annunciava lo sblocco della via di passaggio nella fase del cessate il fuoco, da Parigi i leader dei grandi paesi europei, Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania, trovavano rapidamente un accordo per una missione di accompagnamento e tutela delle petroliere nelle acque controllate dall’Iran, nel mare di Hormuz. La settimana prossima partirà la missione a guida Gran Bretagna e Francia per garantire la ibera navigazione nello stretto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Missione europea “difensiva” nello stretto di Hormuz. Meloni annuncia: “Pronti a inviare le nostre navi”

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