Dopo il Consiglio europeo, la premier ha precisato che l’Italia non invierà truppe nello Stretto di Hormuz durante il conflitto in Iran. Nel frattempo, le stime indicano che gli Stati Uniti hanno già speso oltre 25 miliardi di dollari in operazioni militari nella regione. La dichiarazione di Meloni mira a chiarire la posizione del governo italiano riguardo all’assenza di coinvolgimento diretto nel conflitto.

Roma, 20 marzo 2026 - “Nessuna missione militare italiana nello Stretto di Hormuz”, al termine del Consiglio europeo Giorgia Meloni ha voluto chiarire: “Mi pare che ci siano state le interpretazioni un po' forzate. Nessuno pensa ovviamente a una missione militare per forzare il blocco nello stretto di Hormuz". La premier italiana ha spiegato che l’Italia parteciperà “a garantire la libertà e sicurezza nella navigazione”, ma quando “ ci saranno le condizioni per dare una mano", cioè a conflitto finito. Anche il presidente francese, Emmanuel Macron, ha escluso un intervento militare: "Sullo stretto di Hormuz, ho ribadito che, una volta che la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, Meloni: “Nessuna missione militare italiana nello Stretto di Hormuz durante il conflitto”. La stima: “Usa hanno speso già più di 25 miliardi di dollari”

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