Il presidente francese ha dichiarato che la Francia non ha mai preso in considerazione l'invio di truppe per riaprire con la forza lo Stretto di Hormuz. La sua affermazione arriva in risposta alle voci di possibili interventi militari, chiarendo che non sono stati pianificati né discussi piani di dispiegamento in questa direzione. La questione dello stretto rimane un tema delicato tra le parti coinvolte.

“ Non si è mai parlato di un dispiegamento” militare francese per costringere alla riapertura dello Stretto di Hormuz. A dirlo è il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, nel corso della sua visita in Kenya, dove si è recato domenica. Il leader francese ha risposto così a un avvertimento lanciato da un funzionario iraniano contro l’ingresso di navi da guerra di Parigi o di Londra nello Stretto. “Abbiamo creato una missione ad hoc, guidata insieme al Regno Unito, per lavorare in coordinamento con l’ Iran, evitando al contempo conflitti con tutti i Paesi della regione e con gli Stati Uniti, per garantire che, non appena le condizioni lo consentiranno, il traffico marittimo possa riprendere”, ha spiegato il presidente francese.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Macron: "Mai pianificato un dispiegato militare per riaprire Hormuz con la forza"

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