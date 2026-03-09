Iran Macron | Prepariamo missione difensiva per riaprire lo stretto di Hormuz dopo la parte più calda del conflitto

Il presidente francese ha annunciato che stanno organizzando una missione difensiva con i partner internazionali per riaprire lo stretto di Hormuz, dopo i momenti più tesi del conflitto in Iran. La dichiarazione arriva in un momento di tensione nella regione e si inserisce nel quadro di tentativi di mantenere aperto il naviglio commerciale attraverso lo stretto. La missione sarà volta a garantire la sicurezza delle rotte marittime.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato di stare preparando con i suoi partner una futura missione “puramente difensiva” per riaprire lo stretto di Hormuz e scortare le navi “dopo la fine della fase più calda del conflitto” in Medio Oriente, al fine di consentire la circolazione di petrolio e gas. In visita a Cipro, il presidente francese ha anche annunciato che la Francia contribuirà “nel lungo periodo” con “due fregate” all’operazione avviata nel 2024 dall’Unione Europea nel Mar Rosso. “In missione per conto di Dio”? È arrivato il momento di fermare questi pazzi fanatici Ribelliamoci a questo governo servile che vuole trasformarci in “salsicce da battaglia”! Cinque anni fa la sentenza che salvò Lula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

