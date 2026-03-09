In Iran, Emmanuel Macron ha annunciato la preparazione di una missione difensiva per riaprire lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il presidente francese si trova a Cipro, un’isola membro dell’Unione europea, dove nei giorni scorsi sono stati segnalati attacchi con droni contro la base aerea britannica di Akrotiri.

Emmanuel Macron è a Cipro, stato insulare e membro dell’Unione europea, dove dei droni nei giorni scorsi hanno preso di mira la base aerea britannica di Akrotiri. “Quando Cipro viene attaccata, è l’Europa che viene attaccata”, ha detto il presidente francese annunciando che Parigi mobiliterà otto fregate, due portaelicotteri anfibi e la portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo orientale, nel Mar Rosso e in particolare al largo della costa di Hormuz. “Stiamo mettendo a punto una missione puramente difensiva” e lo scopo è di “riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz“, ha aggiunto Macron in conferenza stampa. Iran, difese aeree Nato intercettano nuovo missile contro la Turchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Macron: "Prepariamo una missione difensiva per riaprire lo Stretto di Hormuz"

