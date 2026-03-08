Iran la guerra in diretta | USA e Israele colpiscono i depositi di petrolio di Teheran Trump elogia Meloni | Cerca sempre di aiutare

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi aerei sui depositi di petrolio e sugli impianti di raffinazione a Teheran, colpendo anche obiettivi a Beirut. Le operazioni sono state confermate da fonti ufficiali e si sono svolte in risposta a recenti escalation nella regione. Nelle ultime ore, le notizie indicano un aumento delle tensioni e l'intensificazione delle azioni militari contro infrastrutture strategiche in Iran e Libano.

Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Washington e Tel Aviv bombardano depositi di petrolio e gli impianti di raffinazione a Teheran, colpita anche Beirut. Trump: "Meloni cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, la guerra in diretta: Israele annuncia una “nuova fase” del conflitto con Teheran. Trump: “Invasione di terra è perdita di tempo”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e annunciato una "nuova fase" del conflitto.

Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele, colpita ambasciata americana a Riad, Trump: “Possiamo fare la guerra per sempre”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: almeno 600 i morti accertati, mentre Teheran risponde colpendo l'ambasciata americana in...

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Aggiornamenti e notizie su Iran la guerra in diretta USA e Israele....

Temi più discussi: Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran; Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Iran, la guerra vista dai giovani in esilio.

Guerra in Iran, raid di Israele «in tutto il Paese». Teheran: «Non ci arrenderemo mai». Esplosione all'ambasciata Usa di OsloTeheran annuncia che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi americane e israeliane e risponde a Trump: «Non ci arrenderemo mai, possiamo continuare così ... leggo.it

L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerraDopo una giornata di raid e esplosioni, alle 20:39 un altro FLASH dell'ANSA chiude la prima giornata di guerra: la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana. Viene chiuso lo Stretto di ... ansa.it

Iran, le prime crepe nel regime e gli obiettivi ancora incerti - facebook.com facebook

In Piemonte la guerra in Iran e la nuova crisi energetica infiammano le bollette delle imprese: «Rincari da 900 milioni di euro» x.com