Iran la guerra in diretta | ucciso soldato francese a Erbil Macron | Inaccettabile Usa | Teheran sta piazzando mine ad Hormuz

Un soldato francese è stato ucciso a Erbil in un'operazione legata alla situazione di tensione in Iran, mentre il presidente francese ha definito l'accaduto inaccettabile e gli Stati Uniti hanno accusato Teheran di posizionare mine nello Stretto di Hormuz. Da fine febbraio, le vittime di questa escalation sono oltre 1.300, tra cui numerosi donne e bambini, e anche la Guida suprema iraniana.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: oltre 1.300 morti dal 28 febbraio, tra cui più di 200 donne e bambini e la Guida suprema Al? Kh?mene?. L’Iran mina lo Stretto di Hormuz mentre Israele bombarda siti nucleari vicino Teheran e Beirut. Attacchi anche in Iraq: ucciso un militare francese a Erbil. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, la guerra in diretta: esplosioni a Teheran. USA: “La scorsa notte la più grande ondata di bombardamenti”, Trump: “Resa incondizionata”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, sabato 7 marzo 2026: ancora esplosioni a Teheran, Dubai, Bahrein e Gerusalemme.

Iran, la guerra in diretta, bombe su Teheran e Beirut, gli USA: “Eliminate 16 navi posamine nello Stretto di Hormuz”. Oggi Meloni in ParlamentoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: proseguono senza sosta i bombardamenti su Teheran e Beirut, in Iran sarebbero...

