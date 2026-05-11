In Iran, la pena di morte è stata applicata a un giovane ingegnere aerospaziale di 29 anni, accusato di aver collaborato con agenzie di intelligence straniere. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe ammesso le accuse sotto tortura prima di essere giustiziato. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla frequenza delle esecuzioni nel paese e sulle modalità di confessione forzata nei procedimenti giudiziari.

Non si fermano le applicazioni della pena capitale in Iran. Stavolta a perdere la vita è stato Erfan Shakourzadeh, ingegnere aerospaziale ventinovenne accusato e condannato per aver collaborato con l’intelligence americana e il Mossad israeliano. A riferirlo è stata l’agenzia di stampa Mizan, legata alla magistratura della Repubblica islamica. Shakourzadeh era laureato all’Università di Scienza e Tecnologia dell’Iran ed è stato arrestato nel 2025 dal corpo di spionaggio dei Pasdaran. Secondo quanto riporta Iran International, che cita alcuni gruppi attivi per i diritti umani, il giovane ha trascorso nove mesi in isolamento prima di essere condannato a morte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, giustiziato uno dei più giovani e talentuosi ingegneri: aveva ammesso le accuse sotto tortura

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