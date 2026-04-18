La Juventus ha confermato ufficialmente l'interesse per Bernardo Silva, definendolo uno dei giocatori più talentuosi. Il trentunenne portoghese lascerà il Manchester City al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Secondo diverse fonti, la società bianconera si appresta a presentare una proposta formale per ingaggiare il centrocampista, passando così dalle parole ai fatti.

Il trentunenne portoghese lascerà il Manchester City al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto La Juve vuole Bernardo Silva e a breve, stando a diverse fonti, dovrebbe passare dalle parole ai fatti presentando una proposta ufficiale. (AnsaFoto) – Calciomercato.it A proposito di ufficialità, è arrivata quella che sancisce l’addio del portoghese al Manchester City dopo nove anni: “Quando sono arrivato, inseguivo il sogno di un bambino: volevo avere successo nella vita, volevo raggiungere grandi traguardi – ha detto Bernardo Silva in un lungo post Instagram – Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, conferma UFFICIALE su Bernardo Silva: “Uno dei giocatori più talentuosi”

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