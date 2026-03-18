Un ministro dell’Intelligence iraniana è stato ucciso e un cittadino svedese è stato giustiziato in Iran. Nel frattempo, sono stati lanciati missili su un importante polo energetico in Qatar, con le autorità che hanno dichiarato di riservarsi il diritto di rispondere. La situazione tra Iran e Israele si intensifica, coinvolgendo un numero crescente di paesi nella regione.

La guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase di escalation e coinvolge sempre più capitali del Medio Oriente. Nella notte missili iraniani hanno colpito Tel Aviv, provocando due morti e danni gravi alla stazione ferroviaria Savidor, mentre le sirene d’allarme hanno risuonato anche a Gerusalemme e nel sud del Paese. Israele ha risposto con bombardamenti nel centro di Beirut, mentre attacchi con droni hanno preso di mira l’ ambasciata americana a Baghdad. Un attacco missilistico ha colpito uno dei principali poli energetici globali, provocando un vasto incendio e costringendo all’intervento immediato delle squadre di emergenza. Il Qatar si è riservato il diritto di rispondere all’attacco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, ucciso ministro dell’Intelligence iraniana. Giustiziato cittadino svedese in Iran. Missili su uno dei poli energetici più grandi al mondo in Qatar: “Ci riserviamo diritto di rispondere”

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