Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che il governo è impegnato a porre fine alla guerra che, secondo lui, è stata imposta dagli Stati Uniti e Israele. In un commento pubblico, ha sottolineato che l’obiettivo principale è raggiungere una soluzione definitiva a questa situazione di conflitto. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra i Paesi coinvolti.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha affermato che la leadership del Paese è concentrata sulla fine definitiva della guerra con gli Stati Uniti e Israele. “La nostra proposta prevede che, sia sulla base del cessate il fuoco sia a seguito di esso, la guerra imposta debba terminare su tutti i fronti”, ha dichiarato in un’intervista. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Baghaei: "Nostra attenzione è sul porre fine alla guerra imposta dagli Usa"

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Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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