L’Iran ha avanzato agli Stati Uniti una proposta per riaprire lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici per il traffico marittimo globale. La proposta include anche l’avvio di discussioni sul programma nucleare di Teheran, da affrontare in un momento successivo. La notizia arriva dopo settimane di tensioni tra le due nazioni, che coinvolgono questioni di sicurezza e di controllo delle risorse energetiche.

L’ Iran avrebbe presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l’avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva. Lo riporta Axios. Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Usa tramite i mediatori pakistani. «La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido», osserva Axios. La proposta «si concentra sulla risoluzione della crisi relativa allo Stretto e al blocco statunitense.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La proposta dell’Iran agli Usa per riaprire Hormuz

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