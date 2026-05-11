Il governo iraniano ha annunciato di aver aperto un canale di dialogo con gli Stati Uniti attraverso il Pakistan, evitando riferimenti a sottomissione. Un rappresentante ha sottolineato l'importanza di un confronto diretto. Si discute su come il Pakistan possa svolgere il ruolo di intermediario tra le due nazioni. Inoltre, si stanno analizzando i dettagli della proposta di pace presentata dagli Stati Uniti, senza specificare i contenuti.

? Domande chiave Come può il Pakistan fungere da ponte sicuro tra Teheran e Washington?. Cosa prevede esattamente la proposta di pace formulata dagli Stati Uniti?. Perché il ministero degli Esteri iraniano ha impiegato tempo per rispondere?. Quali sono i limiti invalicabili che Pezeshkian ha posto ai negoziati?.? In Breve Teheran ha inviato la valutazione tramite i canali diplomatici di Islamabad.. Il ministero degli Esteri ha completato la revisione interna prima della risposta.. La strategia mira a stabilizzare la regione tramite la mediazione pakistana.. Pezeshkian ha utilizzato il social network X per comunicare la posizione nazionale.. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani la propria valutazione in merito all’ultima proposta di pace formulata dagli Stati Uniti, puntando il sulla risoluzione del conflitto nell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran agli USA via Pakistan: Pezeshkian: ‘Dialogo, non sottomissione

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