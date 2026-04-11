Missione Vance in Pakistan | ultimatum agli Iran per il dialogo

Il Vicepresidente degli Stati Uniti si sta preparando a partire per Islamabad, portando con sé un messaggio diretto ai leader dell’Iran. La visita fa parte di una missione che mira a sostenere il dialogo tra le parti coinvolte, con un focus particolare sulla regione del Pakistan. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell’incontro, ma si sa che l’obiettivo principale è promuovere un confronto diplomatico tra le nazioni interessate.

Il Vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, si è preparato a partire per Islamabad con un messaggio estremamente netto rivolto ai vertici dell’Iran. Durante un breve incontro con avvenuto a Washington il 10 aprile 2026, prima di imbarcarsi sul volo diretto in Pakistan, il rappresentante della Casa Bianca ha tracciato i confini di una possibile apertura diplomatica, sottolineando come la disponibilità americana dipenda esclusivamente dalla serietà delle parti coinvolte. La linea decisa della Casa Bianca verso Islamabad. Mentre i motori dell’aereo presidenziale pronti per il lungo viaggio verso l’Asia iniziano a rimbombare, le parole di JD Vance hanno dato un tono molto preciso alla missione diplomatica imminente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Vance in Pakistan: ultimatum agli Iran per il dialogo Leggi anche: Iran, tregua fragile e negoziati blindati: Vance in Pakistan per il futuro del conflitto Iran, l'arrivo di Vance in Pakistan per i negoziati con TeheranJD Vance è arrivato a Islamabad, in Pakistan, per l’avvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran.