Iran agli Usa | Attenti a non essere elimnati voi Trump | possibile apertura al dialogo

L’Iran ha lanciato un avvertimento agli Stati Uniti, dichiarando di essere pronto a reagire se minacciato. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha affermato di essere disposto a un dialogo, purché siano rispettate alcune condizioni. La situazione rimane tesa con dichiarazioni contrastanti tra le parti, mentre si attendono sviluppi su eventuali trattative.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non escludere un possibile dialogo con l'Iran, pur sottolineando che qualsiasi confronto dipenderà dalle condizioni poste da Washington. In un'intervista rilasciata a Fox News, Trump ha affermato di aver ricevuto segnali secondo cui Teheran sarebbe fortemente interessata ad avviare colloqui. La notizia è stata riportata anche dall'agenzia Reuters. Allo stesso tempo, il presidente americano ha espresso forte scetticismo nei confronti della nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ribadendo la sua insoddisfazione per la leadership di Teheran.

