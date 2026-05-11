Il cantante ha confermato di aver iniziato una relazione con una donna che considera importante. Dopo mesi di voci non ufficiali, ha scelto di rendere pubblica questa novità. La notizia è stata comunicata dallo stesso artista, che ha condiviso alcuni dettagli sulla sua compagna. La relazione si aggiunge alla sua vita privata, già molto seguita dai fan e dai media.

Nuovo amore per Irama: il cantante ha ammesso di avere una persona importante al suo fianco dopo mesi di rumors sulla sua vita privata. Ecco cosa ha raccontato e perché il nome di Mew continua a far discutere i fan. Leggi anche: Ricordate quando Irama stava con Giulia De Lellis? Il cantante vuota il sacco: «Mi vergogno» Dopo mesi di indiscrezioni e supposizioni, Irama ha deciso di rompere il silenzio sulla sua vita sentimentale. L’artista, da sempre molto riservato quando si parla di questioni private, ha infatti confermato di avere accanto una persona speciale. Quindi ha lasciato intendere di vivere finalmente un periodo particolarmente sereno anche dal punto di vista personale.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Irama ha una nuova fidanzata: ecco chi è la fiamma dell’amatissimo cantante

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