Irama ha una nuova fidanzata | Sono innamorato mesi fa le indiscrezioni su un flirt con Mew

Il cantante ha confermato di essere in una nuova relazione sentimentale, dopo settimane di voci che lo vedevano coinvolto con una persona nota. Pur non facendo nomi, ha dichiarato di non essere più single e di avere una persona importante al suo fianco. La notizia arriva a distanza di mesi da indiscrezioni su un possibile flirt con un’altra persona, che non sono state né confermate né smentite ufficialmente.

Irama ufficializza la sua nuova relazione dopo mesi di indiscrezioni su un possibile flirt con Mew. Il cantante non ha fatto nomi, ma ha confermato di non essere più single: "Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto a cui tengo molto".🔗 Leggi su Fanpage.it

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