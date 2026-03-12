Acea i risultati del 2025 | dividendo record e utile netto in crescita del 45 per cento

Il consiglio di amministrazione di Acea, presieduto da Barbara Marinali, ha approvato i risultati finanziari del 2025. L’azienda ha annunciato un dividendo record e un aumento del 45 per cento dell’utile netto rispetto all’anno precedente. Questi dati riflettono i risultati economici raggiunti dalla società nel corso dell’ultimo esercizio.

Il consiglio di amministrazione di Acea, riunitosi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato i risultati del 2025. Numeri ai massimi storici grazie al percorso di trasformazione operativa e organizzativa intrapreso dal Gruppo, volto ad accrescere efficienza e competitività, e al consolidamento del ruolo di Acea come operatore infrastrutturale regolato. Un percorso sostenuto da una costante attenzione all’ innovazione tecnologic a, alle persone e dalla piena integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali, a supporto di una costante creazione di valore per tutti gli stakeholder. Da segnalare il dividendo proposto di 1,20 euro per azione (+26 per cento rispetto al 2024), di cui 0,95 euro a titolo di dividendo ordinario e 0,25 euro quale componente straordinaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Acea, i risultati del 2025: dividendo record e utile netto in crescita del 45 per cento Articoli correlati Acea chiude il 2025 con utile netto in crescita (+45%), dividendo recordAcea ha chiuso il 2025 con l'utile netto in crescita a 481 milioni di euro (+45% sul 2024), comprensivo della plusvalenza generata dalla cessione... Banca Generali: Utile netto in crescita al 3,4% nel 2025 e dividendo in aumento a 2,9 euro per azione.Banca Generali chiude il 2025 con un utile netto di 445,8 milioni di euro, superando le aspettative degli analisti, e propone un dividendo 2026 di... Tutto quello che riguarda Acea i risultati del 2025 dividendo... Temi più discussi: Acea chiude il 2025 con risultati record e dividendo ai massimi; Acea si aggiudica gara in Congo per un progetto idrico nel quadro del Piano Mattei; Retail: 7,5 mln di multa a Enel, 2 mln ad Acea; Terni, Confartigianato: Nel 2022 fu definito storico l'accordo Acea. Giusto verificare risultati Asm. Acea, i conti del 2025. Dividendo 2026 di 1,2 euroPer il 2026 il management di Acea prevede un EBITDA in crescita del 3-5% rispetto al 2025 restated, pari a 1,37 miliardi di euro, con investimenti dell'ordine di 1,5 miliardi di euro (circa 1,2 ... soldionline.it Acea, l’utile sale del 45% con la plusvalenza sulla rete. Palermo: Risultati ai massimi storiciMILANO – Acea chiude il 2025 con investimenti in crescita a 1,53 miliardi di euro (+6% dal 2024), destinati prevalentemente ai business regolati, Ebitda pro-forma a 1,420 miliardi (+7%) e utile netto ... repubblica.it Acea risultati 2025 record, utile sale a €480,6 mln (+44,9%), ricavi per €2,98 mld (+3,2%), EBITDA in crescita a €1,42 mld (+6,8%) x.com Il Garante della privacy ha sanzionato Acea Energia, società del gruppo Acea specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas, ritenendola responsabile dell’uso indebito di dati inesatti e non aggiornati di circa 1.200 persone, utilizzati per stipulare contrat - facebook.com facebook