Acea chiude il 2025 con utile netto in crescita +45% dividendo record

Acea ha concluso il 2025 con un aumento del 45% dell’utile netto, raggiungendo 481 milioni di euro, grazie anche alla plusvalenza derivante dalla vendita della rete in Alta Tensione. L’utile netto ricorrente si attesta a 376 milioni di euro, con una crescita del 15%. L’azienda ha inoltre annunciato un dividendo record per l’anno in corso.

Acea ha chiuso il 2025 con l'utile netto in crescita a 481 milioni di euro (+45% sul 2024), comprensivo della plusvalenza generata dalla cessione della rete in Alta Tensione (utile netto ricorrente 376 milioni, +15%), l'Ebitda pro-forma a 1.420 milioni (+7%) (Ebitda pro-forma ricorrente 1.400 milioni +8%) e ricavi a 2.899 milioni. Lo rende noto la società parlando di "risultati ai massimi storici", e indicando un dividendo record pari a 1,20 euro per azione, in crescita del 26% rispetto al 2024. L'indebitamento finanziario netto di Acea "è sostanzialmente stabile", passando da 4.9448 milioni di euro del 31 dicembre 2024 a 4.963 milioni al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

