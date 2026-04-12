Potapova travolge Vekic con un gioco istintivo e vola in finale

Anastasia Potapova ha raggiunto la finale del torneo di Linz, battendo con facilità Donna Vekic, ex numero 17 del ranking WTA. La giocatrice ha mostrato un approccio pratico e istintivo durante l'incontro, dominando il match e assicurandosi l'accesso alla fase finale. La sfida tra le due si è conclusa con un risultato netto a favore di Potapova, che ora si prepara per l'ultimo atto del torneo.

Anastasia Potapova si prepara a disputare la finale del torneo di Linz dopo aver superato l’ex numero 17 del ranking WTA, Donna Vekic. L’atleta ha conquistato il diritto all’ultimo atto del tabellone austriaco dimostrando una gestione mentale superiore nei momenti di pressione contro la rivale. La sfida contro Vekic è stata caratterizzata da un equilibrio precario, specialmente nel finale della prima frazione. Nonostante il punteggio possa far pensare a un controllo costante, la tennista ha dovuto affrontare tre opportunità di break per il 5-5 dopo un errore sul diritto mentre serviva per chiudere il primo set. In quel momento critico, la vittoria del game sul 5-4 è stata fondamentale per iniettare nuova energia e fiducia nella prestazione complessiva, permettendo alla giocatrice di ripartire con maggiore decisione nel secondo set.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potapova travolge Vekic con un gioco istintivo e vola in finale Cmb travolge il Tikitaka 6-1 e vola in finale di Coppa ItaliaIl Cmb si è imposto con un netto 6-1 contro il Tikitaka Francavilla nel pomeriggio di sabato 11 aprile al PalaCesaroni di Genzano di Roma,... Atletico Madrid travolge il Barcellona 4-0 e vola in finale di Coppa del ReNel Civitas Metropolitano prende il via una semifinale d’andata di Coppa del Re che potrebbe incidere profondamente sull’andamento della stagione:...